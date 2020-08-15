Экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси созвал глава Совета Европы

Совет Европы проведет экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси.

Заседание состоится в среду, 19 августа.

Об этом в Twitter написал глава Совета Европы Шарль Мишель.

По его словам, саммит пройдет в режиме видеоконференции. Его начало запланировано на 12:00 по среднеевропейскому времени (14:00 по Киеву).

Мишель отметил, что насилие против демонстрантов, которое наблюдается в Беларуси, неприемлемо и недопустимо.

"Я созываю собрание членов Совета Европы в среду, 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно избирать своего лидера", - написал Мишель.