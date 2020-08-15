На протестах в Беларуси с 9 августа погибли не менее пяти человек.

Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.

Об этом сообщает "Радио Свобода - Беларусь" со ссылкой на БелаПАН и образовательно-социальную общественную организацию "Зьвяно".

Сообщается, что волонтеры после массовых избиений протестующих нашли 120 человек в больницах Минска и опросили 30 пострадавших с травмами разной степени тяжести. На момент выхода отчета власти подтвердили гибель только Александра Тарайковского.

Волонтеры сообщили БелаПАН, что 25-летнему Александру Вихору, который умер в Гомеле, было отказано в медицинской помощи. В связи с этим не ведется расследование его смерти и отказано в судебно-медицинской экспертизе.

У правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глазниц и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинская помощь была оказана только через 6-12 часов, некоторым - только после потери сознания.

Отметим, правозащитники не приводят имена остальных троих погибших на протестах.