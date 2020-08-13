В Беларуси за время протестов пропали без вести более 70 человек, - СМИ

В Беларуси с начала протестов без вести пропали 76 человек.

Большинство из них - мужчины, женщин всего несколько.

Об этом сообщает издание TUT.by, которое создало сервис для поиска пропавших без вести.

Как отмечается, по некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания.

По некоторым ситуация еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся в следственных изоляторах.

Также есть случаи, которые не попадают под привычную схему задержаний. Например, директор музея из Гродненской области, который пропал после работы.

По данным беларусских силовиков, сегодня в изоляторах временного содержания территориальных ОВД Беларуси удерживались 122 человека. Некоторые из них также до этого считались пропавшими, отмечают правозащитники. Этот список будет обновляться, поэтому есть вероятность, что список пропавших сократится.