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События Сегодня, 11:5312
Во Львове в больнице скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы

Во Львове в больнице скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

Он долгое время находится в стабильном состоянии, однако позже его состояние ухудшилось.

Об этом сообщили во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Как отметили медики, последнее время пациент находился в реанимации.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбовались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - сообщили в больнице.

По словам врачей, трансплантация поджелудочной железы является одной из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - добавили медики.

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