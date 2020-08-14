Силовиков за безупречную службу Лукашенко наградил медалями

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении за образцовое выполнение служебных обязанностей.
Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.
Указ опубликован на юридическом портале.
На 25 страницах документа перечислены правоохранители, награжденные медалями "За отличную службу" первой, второй и третьей степени.
Напомним, в Беларуси уже 9 дней протестуют против действующей власти. В ходе протестов силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Были задержаны тысячи людей.