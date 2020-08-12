Ослабить карантин не готовы Киев и 13 областей

По состоянию на 18 августа ослабить карантин в Украине не готовы Киев и 13 областей.
В столице несколько показателей превышают установленную норму.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
В частности, одному или нескольким критериям ослабления карантине не соответствуют:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черновицкая область
При этом в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней - 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди.
Показатель новых случаев коронавируса превышен во всех вышеуказанных регионах, кроме Винницкой, которая не соответствует критерию заполненности коек. В то же время во Львовской области этот критерий превышен все последние пять дней.
Отметим, все регионы соответствуют критерию охвата тестирования.