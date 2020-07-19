Возможны подтопления и оползни на западе Украины

В Украине в западных регионах во второй половине 18 августа и в течение 19 августа ожидаются сильные дожди.

Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и оползнях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате непогоды на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек.

В ведомстве отмечают, что существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.