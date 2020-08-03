Стрельба произошла в Мариуполе

В Кальмиусском районе (Мариуполь) мужчина в шапке и искусственной бороде "Деда Мороза" стрелял в охранника одного из комбинатов.

В результате в пострадавшего попали несколько пуль, его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

Сообщается, что мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя, после чего скрылся с места преступления.

На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

"Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.