 

12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение

События Сегодня, 16:3233
12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение

12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники НОТУ аннулировали конкурсную заявку.

Об этом "Стране" сообщила бабушка школьника Лариса Владимировна.

Также с YouTube нацотбора на детское Евровидение исчезло видео, в котором Максим Ткачук исполнил песню "Джамайка" на украинском языке. При этом талантливый ребенок набрал уже более 12 тысяч лайков, что гарантировало ему участие в нацотборе. Все его конкуренты существенно отставали по числу лайков. 

"Мне намекнули, что из-за песни "Смуглянка". С телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров. Если правда, что из-за "Смуглянки", то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец", - сказала "Стране" Лариса Владимировна.

По ее словам, Максим расстроился из-за такого решения чиновников.

"Радовался, что идет впереди, а тут бах, и его сняли. Утешаем, говорим, чтобы не переживал, если бы поехал и ничего не занял, было бы еще хуже. Что-то же нужно ребенку говорить", - говорит Лариса Владимировна.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, детское_евровидение, сирота, отказ, 7dniv, 7dnivinfo, Ткачук  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в
Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в "Оппоплатформе"
Сегодня, 16:40
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни
16-авг-2020, 09:32
Увеличить количество тестирований на коронавирус к осени планируют в Украине
Увеличить количество тестирований на коронавирус к осени планируют в Украине
17-июл-2020, 11:53
Ограничения на въезд украинцам в ЕС объяснили в Минздраве
Ограничения на въезд украинцам в ЕС объяснили в Минздраве
30-июн-2020, 11:53
Штрафы за превышение скорости хотят повысить в Украине
Штрафы за превышение скорости хотят повысить в Украине
25-июн-2020, 10:37

Последние новости

16:40
События
Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в "Оппоплатформе"
16:36
Экономика
Спецпошлины на уголь, дизтопливо и сжиженный газ из РФ ввел Кабмин до конца 2020-го
16:34
События
В Пресненском суде Москвы сегодня продолжилось слушание дела о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова
16:32
События
12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение
16:29
События
Первых белорусских беженцев начала принимать Польша
14:21
События
Еще одно видеообращение записала Светлана Тихановская
14:16
События
Стрельба произошла в Мариуполе
14:12
События
Возможны подтопления и оползни на западе Украины
13:50
События
Ослабить карантин не готовы Киев и 13 областей
12:07
События
Официально в состав украинской делегации в ТКГ вошел Фокин
12:01
Политика
Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь
11:57
События
Силовиков за безупречную службу Лукашенко наградил медалями
11:53
События
Во Львове в больнице скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы
10:48
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
10:10
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 18 Августа
10:05
События
Министр энергетики в РФ заразился коронавирусом
09:42
События
Штормовое предупреждение объявили в Украине
09:39
Политика
В отставку подал посол Беларуси в Словакии
09:38
События
Режим "тишины" на Донбассе нарушили возле Водяного
09:36
События
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12585
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни2880
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-192636
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-192242
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано950
В Украине по состоянию на утро 18 августа 2020 - 94 436 человек инфицированых коронавирусом COVID-19835
Штормовое предупреждение объявили в Украине735

Досуг

Поездка из Днепропетровска в Приморск
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Приморск – это небольшой городок на берегу Азовского моря. На вид ничем не отличается, а жизнь там спокойная и размеренная. Население до 15000 человек. Отдых в Приморске подходит тем людям, которые не нуждаются в бурных развлечениях, тусовках.
Сегодня, 13:2758
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Детские кроватки — важная тема в жизни каждого родителя. Здоровый сон играет жизненно важную роль в уходе за ребенком и его развитии. Именно в кроватке ребенок часто приобретает ценные навыки сидения, стояния у перил, а также других физических активностей, но прежде всего — сон.
Вчера, 21:0498
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты – изобретение хотя и довольно древнее, но все же не утратившее актуальность и на сегодняшний день. Многие согласятся, что карты – это, наверное, один из отличных способов скоротать время или же провести его в кругу друзей более увлекательно и захватывающе. Бридж,
Вчера, 19:00107
You Moving – организация переезда
You Moving – организация переезда
Планируете переезд со старой квартиры в новое жилье? Вы владелец бизнеса и решили сменить офис? Без перевозки мебели, вещей и прочих грузов тут не обойтись. И это факт.
Вчера, 14:29101
Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими
15-авг-2020, 20:01156
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский — купить стерилизаторы для медицинских лабораторных инструментов  | Цена | Киев, Харьков, Одесса, Днепр
14-авг-2020, 17:22190

События

Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в "Оппоплатформе"
Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в "Оппоплатформе"
На травлю 12-летнего певца Максима Ткачука, которому чиновники Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отказали в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020, отреагировали в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Сегодня, 16:4023
В Пресненском суде Москвы сегодня продолжилось слушание дела о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова
В Пресненском суде Москвы сегодня продолжилось слушание дела о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым назвала артиста убийцей
Сегодня, 16:3476
12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение
12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение
12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники НОТУ аннулировали конкурсную заявку.
Сегодня, 16:3235
Первых белорусских беженцев начала принимать Польша
Первых белорусских беженцев начала принимать Польша
Власти Польши начали принимать первых политических беженцев с территории Беларуси, а также открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за своих политических убеждений. 
Сегодня, 16:2935
Еще одно видеообращение записала Светлана Тихановская
Еще одно видеообращение записала Светлана Тихановская
Тихановская заявила, что Лукашенко украл у белорусов их выбор
Сегодня, 14:2177
Стрельба произошла в Мариуполе
Стрельба произошла в Мариуполе
Стрельба произошла на территории комбината
Сегодня, 14:1659
7 Днів