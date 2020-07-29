Эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году провели в Славянске

В Славянске во время расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта полиция обнаружила захоронение с неопознанными телами.

По предварительным данным, останки принадлежат погибшим во время оккупации Славянска в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Правоохранители добавили, что образцы ДНК тел будут направлены в Киев для молекулярно-генетических экспертиз с целью идентификации погибших.

"Место захоронения находилось на территории кладбища в Славянске. Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году", - сообщили в МВД.

Процедура эксгумации длилась два дня. На ней присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Мероприятие проведено в рамках расследования по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта (п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В МВД добавили, что это уже не первая эксгумация, которая помогла установить судьбу без вести пропавших. Ранее правоохранители установили боевиков, которые расстреляли в Славянске четырех мирных жителей.