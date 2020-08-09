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События Вчера, 21:2349
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом

В селе Липцы под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом.

Пострадавшим 2, 5, 6 и 8 лет, их доставили в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Kharkiv Today.

"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая степень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - сообщил Забашта.

На место происшествия также прибыла полиция. На месте силовики выяснили, что дети игрались дома, нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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