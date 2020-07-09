 

На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши

События Вчера, 21:2653
На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши

Во вторник, 18 августа, министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подал в отставку после обвинений в закупке сомнительного медицинского оборудования.

При этом он останется парламентарием.

Об этом сообщает Euronews.

Шумовский заявил, что уходит в отставку, чтобы вернуться к медицинской практике, но останется на посту члена парламента от президентской партии PiS.

Отставка Шумовского произошла на следующий день после того, как его заместитель Януш Цешинский подал в отставку без объяснения причин.

Руководитель Минздрава стал популярной фигурой в правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого после того, как власти ввели строгий и ранний карантин во время пандемии COVID-19. Этот шаг ограничил число инфекций и смертей в Польше.

Шумовский столкнулся с обвинениями, что компания, принадлежащая его брату, получила миллионные государственные заказы во время кризиса. При этом некоторые медицинские средства, закупленные польским правительством для борьбы с коронавирусом, оказались неэффективными.

Шумовский отрицает какие-либо нарушения закона и заявил, что его отставка не имеет никакого отношения к этим обвинениям.

На пресс-конференции он заявил, что его работа помогла "предотвратить десятки тысяч смертей от коронавируса в Польше".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Польша, минздрав, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

В отставку подал посол Беларуси в Словакии
В отставку подал посол Беларуси в Словакии
Вчера, 09:39
В отставку ушел ключевой свидетель в деле об импичменте Трампа
В отставку ушел ключевой свидетель в деле об импичменте Трампа
9-июл-2020, 10:20
Детали встречи с Зеленским после которой подал в отставку рассказал Смолий
Детали встречи с Зеленским после которой подал в отставку рассказал Смолий
6-июл-2020, 20:41
В отставку подал глава НБУ
В отставку подал глава НБУ
1-июл-2020, 22:37
Из-за закупки масок в Словении произошел коррупционный скандал
Из-за закупки масок в Словении произошел коррупционный скандал
1-июл-2020, 11:59

Последние новости

Вчера, 2020-08-18
21:26
События
На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши
21:23
События
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом
19:39
События
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
19:38
События
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти
19:35
События
Эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году провели в Славянске
18:37
Политика
Чем займется Фокин в ТКГ рассказал Кравчук
18:35
События
Какие ограничения будут в школах разных карантинных зон разъяснили в Минздраве
16:40
События
Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в "Оппоплатформе"
16:36
Экономика
Спецпошлины на уголь, дизтопливо и сжиженный газ из РФ ввел Кабмин до конца 2020-го
16:34
События
В Пресненском суде Москвы сегодня продолжилось слушание дела о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова
16:32
События
12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение
16:29
События
Первых белорусских беженцев начала принимать Польша
14:21
События
Еще одно видеообращение записала Светлана Тихановская
14:16
События
Стрельба произошла в Мариуполе
14:12
События
Возможны подтопления и оползни на западе Украины
13:50
События
Ослабить карантин не готовы Киев и 13 областей
12:07
События
Официально в состав украинской делегации в ТКГ вошел Фокин
12:01
Политика
Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь
11:57
События
Силовиков за безупречную службу Лукашенко наградил медалями
11:53
События
Во Львове в больнице скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12609
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни2916
Штормовое предупреждение объявили в Украине2916
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-192652
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-192302
В Украине по состоянию на утро 18 августа 2020 - 94 436 человек инфицированых коронавирусом COVID-191503
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано1094

Досуг

Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Система отопления частного дома требует особого внимания и ответственного отношения. Просто приобрести отопительный котел, радиатор отопления и другие компоненты, а затем быстро их установить, недостаточно. 
Вчера, 23:1941
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
Швейцарская часовая индустрия покорила мир умелым сочетанием мастерства и инновационных технологий. Бренду Victorinox Swiss Army удалось гармонично соединить высокое качество, пристальное внимание к малейшим деталям, а также желание экспериментировать
Вчера, 22:5358
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
Магазин PODVAL в Мукачево предлагает только качественную обувь на любой вкус.
Вчера, 21:1965
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Приморск – это небольшой городок на берегу Азовского моря. На вид ничем не отличается, а жизнь там спокойная и размеренная. Население до 15000 человек. Отдых в Приморске подходит тем людям, которые не нуждаются в бурных развлечениях, тусовках.
Вчера, 13:2782
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Детские кроватки — важная тема в жизни каждого родителя. Здоровый сон играет жизненно важную роль в уходе за ребенком и его развитии. Именно в кроватке ребенок часто приобретает ценные навыки сидения, стояния у перил, а также других физических активностей, но прежде всего — сон.
17-авг-2020, 21:04111
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты – изобретение хотя и довольно древнее, но все же не утратившее актуальность и на сегодняшний день. Многие согласятся, что карты – это, наверное, один из отличных способов скоротать время или же провести его в кругу друзей более увлекательно и захватывающе. Бридж,
17-авг-2020, 19:00124

События

На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши
На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши
Он отрицает какие-либо нарушения закона
Вчера, 21:2657
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом
Их доставили в больницу
Вчера, 21:2352
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
Путин рассказал ему о переговорах с Меркель и Макроном
Вчера, 19:3987
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти
Лукашенко пригрозил "остудить горячие головы"
Вчера, 19:3864
Эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году провели в Славянске
Эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году провели в Славянске
Образцы ДНК тел будут направлены на экспертизу в Киев
Вчера, 19:3570
Какие ограничения будут в школах разных карантинных зон разъяснили в Минздраве
Какие ограничения будут в школах разных карантинных зон разъяснили в Минздраве
В "оранжевой зоне" учителям придется носить защитные щитки, в "красной" - учеба онлайн
Вчера, 18:3558
7 Днів