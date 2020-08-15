Соблюдение карантина на местах проверит Нацполиция

В Кабинете министров поручили Нацполиции проверить отказ вводить тот или иной код эпидемиологической опасности в отдельных районах.

Противоправные действия будут сообщать после аналитической работы.

Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время брифинга.

"Госкомиссия выразила большое беспокойство отдельных территориальных ТПН, что не вводят те или иные зоны, которые определены карантином, и дали поручение Национальной полиции и ГСЧС провести аналитическую работу и доложить о таких противоправных действий", - сказал он.