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Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик.

Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих".

Об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, передает "БелТА".

По его словам, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются.

"Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил он.

Отметим, сегодня уже 11-й день протестов в стране, в частносты четвертый день национальной забастовки. Люди требуют провести новые выборы президента, однако Лукашенко говорит, что этого не будет.

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