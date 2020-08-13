Дебют Кравчука на заседании контактной группы оценил представитель ОРДЛО

Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы.

В ней впервые принимает участие глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Об этом в Facebook написал представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, дебют Кравчука оказался очень удачным, так как его действия усложнят возможность срыва встречи советников нормандской встречи со стороны России. Ранее российская сторона заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений Верховной рады.

"Он (Кравчук - ред.) пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы... Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников Н-4, на которую так не хочется ехать Козаку после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участие. По крайней мере Запад это поймет однозначно не в пользу РФ", - написал Гармаш.

Он добавил, что работа ТКГ еще продолжается.