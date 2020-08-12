Несколько дней лил дождь из шоколада в швейцарском городке Ольтен

В небольшом городке Ольтен в кантоне Золотурн в северной части Швейцарии несколько дней подряд с неба сыпала коричневая пыль.

Как выяснилось, это измельченные частицы какао-бобов, унесенные потоками ветра с местной кондитерской фабрики.

Об этом сообщает издание Oltner Tagblatt.

Какао-порошок укрыл довольно плотным слоем землю и автомобили.

Ответственность за необычное явление взяла на себя компания Lindt & Sprüngli, которая выпускает шоколад и другие кондитерские изделия. Ее представители объяснили, что на заводе сломалась вентиляционная система, поэтому часть порошка какао оказалась снаружи, а потом ветер разнес ее по городу.

В компании заявили, что поломка уже устранена и никакой опасности для населения нет. А ее руководство пообещало гражданам помыть все машины, которые покрылись шоколадом.