 

Правила въезда для туристов по всей стране ужесточил Египет

События Сегодня, 11:1252
Правила въезда для туристов по всей стране ужесточил Египет

Правительство Египта ужесточило правила въезда для туристов на всей территории страны.

С 1 сентября въезд будет разрешен туристам при наличии негативного ПЦР-теста.

Об этом сообщает CNN.

По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, такое решение было принято в связи с увеличением количества случаев коронавируса в некоторых странах.

"Мы стремимся обеспечить здоровье прибывающих в страну и граждан Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", - сказал Мадбули.

Напомним, в Египте еще с 8 августа было введено обязательное наличие негативного ПЦР-теста на коронавирус для туристов. Однако ранее был разрешен въезд без теста в такие курортные города как Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам и Мерса-Матрух. Сейчас правила будут действовать на всю территорию страны.

Отметим, в Египте по состоянию на 20 августа зафиксировано почти 97 тысяч случаев коронавируса. При этом за прошедшие сутки подтвержден 161 новый случай заболевания.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: News, новости, Украина, Египет, правила, въезда, 7dniv, 7dnivinfo, карантин  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Въезд для украинцев упростила Болгария
Въезд для украинцев упростила Болгария
28-июл-2020, 11:00
Запрет на въезд иностранцев продлила Румыния
Запрет на въезд иностранцев продлила Румыния
18-июл-2020, 01:00
Правила въезда для украинцев ужесточила Хорватия
Правила въезда для украинцев ужесточила Хорватия
11-июл-2020, 13:29
Границы для 20 стран Европы открывает Норвегия
Границы для 20 стран Европы открывает Норвегия
10-июл-2020, 14:58
Масочный режим в общественном транспорте отменяет Латвия
Масочный режим в общественном транспорте отменяет Латвия
30-июн-2020, 21:40

Последние новости

11:59
События
О попытке СБУ выкрасть в России лидера боевиков Донбасса заявила ФСБ
11:55
Политика
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в больнице в состоянии комы
11:12
События
Правила въезда для туристов по всей стране ужесточил Египет
10:51
Политика
Решение по хасидам Кабмин примет на внеочередном заседании в пятницу
10:23
Политика
Экс-глава разведки Бурба прокомментировал скандал с "наемниками ЧВК"
10:16
События
Европа окончательно сформировала свое отношение к персоне Александра Лукашенко
10:14
События
Несколько дней лил дождь из шоколада в швейцарском городке Ольтен
09:54
Политика
Экстрадицию в Беларусь может приостановить Украина
09:48
События
Позицию по кризису в Беларуси объяснили в Офисе президента
09:44
Политика
О возобновлении санкций против Ирана заявил Трамп
09:42
События
Списки для обмена пленными обсудила Украина в ТКГ
09:40
События
Четыре новых участка разведения сил на Донбассе согласовали на заседании ТКГ
09:37
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.08 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-08-19
21:43
Политика
Правительство Беларуси назначил Лукашенко
21:15
Политика
Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет в течение двух месяцев
20:53
Политика
На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон
18:54
События
Дебют Кравчука на заседании контактной группы оценил представитель ОРДЛО
18:51
События
О задержании украинского добровольца в Крыму заявила ФСБ РФ
18:44
Политика
Результаты выборов в Беларуси ЕС не признает
18:27
Политика
Политические аутсайдеры в Ужгороде устроили интернет-травлю активистам «Оппозиционной платформы - За Жизнь»

Новости ТОП-7

Штормовое предупреждение объявили в Украине5959
В Украине по состоянию на утро 18 августа 2020 - 94 436 человек инфицированых коронавирусом COVID-191691
В Украине по состоянию на утро 19 августа 2020 - 96 403 человек инфицированых коронавирусом COVID-191273
Военно-воздушные силы (ВВС) США проверяют информацию о беспилотнике, якобы пролетевшем рядом с президентским самолетом Air Force One558
Политические аутсайдеры в Ужгороде устроили интернет-травлю активистам «Оппозиционной платформы - За Жизнь»372
Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в "Оппоплатформе"283
Экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси созвал глава Совета Европы218

Досуг

Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Наращивание ресниц как непременная часть гламурного образа появилось на отечественном рынке красоты около 15 лет назад. Пережив взрывообразный рост популярности в течение последнего десятилетия и частично сдав позиции современным "натуральным" трендам, эта услуга и сегодня остается одной из самых
Вчера, 14:4072
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Параметры выбора бытового сифона для газировки
Вчера, 14:2583
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
ДСП или древесно-стружечная плита представляет собой материал, производимый по технологии горячей прессовки просушенной древесной стружки. Для ДСП нехарактерны такие недостатки, как наличие сучков или пустоты внутри структуры.
Вчера, 14:2374
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Покупка новых простыней или постельного белья - это приятное занятие, и один из самых быстрых и простых способов обновить вашу спальню, но это может стать непростым процессом. Какую ткань выбрать, чтобы вам приятно спалось, - узнате в этой статье!
Вчера, 11:5582
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Любая профессиональная кухня – в ресторане, кафе либо другом заведении общепита – должна быть укомплектована необходимой техникой, мебелью, девайсами, а также, что немаловажно, – вспомогательными элементами, которые еще известны под названием «нейтральное оборудование».
Вчера, 11:5487
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Система отопления частного дома требует особого внимания и ответственного отношения. Просто приобрести отопительный котел, радиатор отопления и другие компоненты, а затем быстро их установить, недостаточно. 
18-авг-2020, 23:19179

События

О попытке СБУ выкрасть в России лидера боевиков Донбасса заявила ФСБ
О попытке СБУ выкрасть в России лидера боевиков Донбасса заявила ФСБ
ФСБ задержала семерых человек, которые якобы пытались похитить одного из лидеров сепаратистов Донбасса
Сегодня, 11:5937
Правила въезда для туристов по всей стране ужесточил Египет
Правила въезда для туристов по всей стране ужесточил Египет
С 1 сентября въезд будет разрешен лишь туристам с негативным ПЦР-тестом
Сегодня, 11:1253
Европа окончательно сформировала свое отношение к персоне Александра Лукашенко
Европа окончательно сформировала свое отношение к персоне Александра Лукашенко
У Меркель прямым текстом заявили, что Бацька должен уйти
Сегодня, 10:1668
Несколько дней лил дождь из шоколада в швейцарском городке Ольтен
Несколько дней лил дождь из шоколада в швейцарском городке Ольтен
В небольшом городке Ольтен в кантоне Золотурн в северной части Швейцарии несколько дней подряд с неба сыпала коричневая пыль.
Сегодня, 10:1458
Позицию по кризису в Беларуси объяснили в Офисе президента
Позицию по кризису в Беларуси объяснили в Офисе президента
Украина находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Евросоюз
Сегодня, 09:4866
Списки для обмена пленными обсудила Украина в ТКГ
Списки для обмена пленными обсудила Украина в ТКГ
Делегация подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций
Сегодня, 09:4264
7 Днів