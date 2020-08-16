Загрязнение воздуха наблюдается в Киеве

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города и высокого уровня пожарной опасности.
С 19 августа зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В воздухе зафиксировано превышение:
- диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки.
- диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки.
- формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки.
Также причиной является слабый ветер, в связи с чем скапливаются загрязняющие вещества на поверхности земли.