 

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, стабилизировалось

События Сегодня, 16:19198
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, стабилизировалось

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, стабилизировалось.

На данный момент нет планов перевозить его из омской больницы скорой помощи № 1.

Об этом заявил заместитель главврача больницы Анатолий Калиниченко, передает ТАСС.

По его словам, уже были проведены консультации по состоянию Навального с ведущими экспертами России.

"Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак", - заявил Калиниченко.

Также сообщается, что врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго - 5 баллов. Отметим, 5 баллов означает, что он находится в глубокой коме. Это одно из критических состояний. Ясное сознание по этой шкале оценивается в 15 баллов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Навальный, отравление, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в больнице в состоянии комы
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в больнице в состоянии комы
Сегодня, 11:55
Вторую волну коронавируса в октябре или ноябре прогнозируют в Украине
Вторую волну коронавируса в октябре или ноябре прогнозируют в Украине
11-авг-2020, 11:55
Бойца
Бойца "Азова" избили в Запорожье, пострадавший находится в коме
25-июл-2020, 21:44
В руках 26 человек находится половина богатств мира
В руках 26 человек находится половина богатств мира
19-июл-2020, 10:23
Об отсутствии агрессивных планов против Украины заявили в РФ
Об отсутствии агрессивных планов против Украины заявили в РФ
16-июл-2020, 12:57

Последние новости

18:07
События
В кровавый цвет под Одессой окрасился Куяльницкий лиман
17:22
События
Как украинцы обходят запрет на въезд в Евросоюз и какие схемы работают
16:34
События
"Слуги народа" на День независимости обязали своих нардепов прийти на Софиевскую прощадь
16:24
События
Жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в ДТП
16:21
События
Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию в Беларуси
16:19
События
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, стабилизировалось
16:09
События
Загрязнение воздуха наблюдается в Киеве
15:09
События
Уголовное дело возбудили против Координационного совета Беларуси
15:06
Политика
Свое обращение к Раде по поводу постановления о местных выборах разъяснил Кравчук
15:04
События
Могут сорвать введение санкций ЕС против Беларуси
13:50
События
В оставку ушел глава МИД Польши
13:33
Политика
В Закарпатье «Батькивщина» продана семье мэра от Оппоблока
11:59
События
О попытке СБУ выкрасть в России лидера боевиков Донбасса заявила ФСБ
11:55
Политика
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в больнице в состоянии комы
11:12
События
Правила въезда для туристов по всей стране ужесточил Египет
10:51
Политика
Решение по хасидам Кабмин примет на внеочередном заседании в пятницу
10:23
Политика
Экс-глава разведки Бурба прокомментировал скандал с "наемниками ЧВК"
10:16
События
Европа окончательно сформировала свое отношение к персоне Александра Лукашенко
10:14
События
Несколько дней лил дождь из шоколада в швейцарском городке Ольтен
09:54
Политика
Экстрадицию в Беларусь может приостановить Украина

Новости ТОП-7

Штормовое предупреждение объявили в Украине6218
В Украине по состоянию на утро 18 августа 2020 - 94 436 человек инфицированых коронавирусом COVID-191700
В Украине по состоянию на утро 19 августа 2020 - 96 403 человек инфицированых коронавирусом COVID-191287
Военно-воздушные силы (ВВС) США проверяют информацию о беспилотнике, якобы пролетевшем рядом с президентским самолетом Air Force One644
Политические аутсайдеры в Ужгороде устроили интернет-травлю активистам «Оппозиционной платформы - За Жизнь»399
Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в "Оппоплатформе"293
В Пресненском суде Москвы сегодня продолжилось слушание дела о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова217

Досуг

Влияние наркотиков на жизнь человека - есть ли выход?
Влияние наркотиков на жизнь человека - есть ли выход?
Как победить наркозависимость?
Сегодня, 18:2018
Ирригатор Oral-B MD20: характеристики и преимущества использования
Ирригатор Oral-B MD20: характеристики и преимущества использования
Тщательный и качественный уход за полостью рта – это залог здоровья не только зубов и десен, но и всего организма в целом. С развитием современных технологий растет количество разнообразных стоматологических девайсов, среди которых особое место занимают ирригаторы.
Сегодня, 13:5257
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Наращивание ресниц как непременная часть гламурного образа появилось на отечественном рынке красоты около 15 лет назад. Пережив взрывообразный рост популярности в течение последнего десятилетия и частично сдав позиции современным "натуральным" трендам, эта услуга и сегодня остается одной из самых
Вчера, 14:4078
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Параметры выбора бытового сифона для газировки
Вчера, 14:2588
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
ДСП или древесно-стружечная плита представляет собой материал, производимый по технологии горячей прессовки просушенной древесной стружки. Для ДСП нехарактерны такие недостатки, как наличие сучков или пустоты внутри структуры.
Вчера, 14:2380
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Покупка новых простыней или постельного белья - это приятное занятие, и один из самых быстрых и простых способов обновить вашу спальню, но это может стать непростым процессом. Какую ткань выбрать, чтобы вам приятно спалось, - узнате в этой статье!
Вчера, 11:5589

События

В кровавый цвет под Одессой окрасился Куяльницкий лиман
В кровавый цвет под Одессой окрасился Куяльницкий лиман
В Одесской области Куяльницкий лиман в один день радикально поменял цвет
Сегодня, 18:0727
Как украинцы обходят запрет на въезд в Евросоюз и какие схемы работают
Как украинцы обходят запрет на въезд в Евросоюз и какие схемы работают
В Украине набирают популярность подпольные услуги по организации въезда в Евросоюз
Сегодня, 17:2256
"Слуги народа" на День независимости обязали своих нардепов прийти на Софиевскую прощадь
"Слуги народа" на День независимости обязали своих нардепов прийти на Софиевскую прощадь
В День Государственного флага, в воскресенье, 23 августа, народных депутатов "Слуги народа" приглашают на площадь Конституции в 10:00 для торжественного поднятия флага.
Сегодня, 16:3447
Жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в ДТП
Жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в ДТП
"После 200 грамм теряет мозг"
Сегодня, 16:2469
Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию в Беларуси
Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию в Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Беларуси
Сегодня, 16:2155
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, стабилизировалось
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, стабилизировалось
Его не планируют переводить из больницы Омска
Сегодня, 16:19200
7 Днів