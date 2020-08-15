Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию в Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Беларуси, которая возникла в республике после президентских выборов.

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 августа.

"И мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы в Беларуси должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле", - сказал пресс-секретарь.

Также Песков высказал обеспокоенность в связи с тем, что определенные силы, которые он не стал конкретизировать, осуществляют косвенное и "даже прямое вмешательство" в дела республики.

Ранее мы писали, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Путиным по телефону, и Кремль подтвердил готовность оказать военную помощь республике.

Также мы сообщали, что в связи с нестабильной ситуацией в Беларуси, Евросоюз провел экстренный саммит. По его итогам лидеры стран ЕС признали нечестными выборы в республике.

В Европе также считают, что политический кризис нужно решать в ходе диалога сторон. Лукашенко же негативно отреагировал на происходящее и пригрозил европейским лидерам и Зеленскому ответственностью за "разжигание беспорядков"