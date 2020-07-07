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События Сегодня, 17:2252
Как украинцы обходят запрет на въезд в Евросоюз и какие схемы работают

В Украине набирают популярность подпольные услуги по организации въезда в Евросоюз.

Легально в страны ЕС могут сейчас ехать только украинцы, у кого есть вид на жительство, рабочая виза или кто поступил в один из европейских университетов на учебу. Также украинцев принимают на сезонные работы по приглашениям. 

Украинцы, которым нужно попасть в страны Западной Европы, кинулись оформлять через посредников приглашения и рабочие визы - липовые и настоящие, поскольку это пока единственный путь выехать из страны.

Правда, никаких гарантий, что это реально поможет въехать в шенгенскую зону никто не дает. Раз на раз не приходится.

"Страна" узнавала, как украинцам можно обойти ограничения на въезд в ЕС и сколько это стоит. 

Транзитом через Венгрию

Рынок посреднических услуг по оформлению документов на въезд в ЕС переживает настоящий бум. Объявлений в интернете и соцсетях - масса. 

Чаще всего выезд в Европу организовывают через наземные пункта пропуска на границе с Венгрией (на прямых рейсах в аэропортах прибытия к украинцам, как гражданам страны из зоны повышенного риска по коронавирусу, возникает больше вопросов, а проверки тщательнее даже для обладателей статуса или визы в ЕС). 

Будапешт с 29 июня разрешил въезд для украинцев транзитом, при условии, что Венгрию покинут за сутки (на практике у многих путешественников временные рамки не проверяют). Въехать в соседнюю страну на машине или автобусе можно через два пункта пропуска - Берегшурань – Лужанка и Захонь – Чоп (самый популярный).

Еще один важный момент - карантин проходить не надо. 

Транзит через Польшу, например, не разрешен, а также там нужно пройти две недели карантина (правда, по словам украинцев, которые недавно въезжали в Польшу напрямую, полиция уже не проверяет место обсервации, как было вначале).

Въехав в Венгрию, дальше - путь открыт в другие страны Европы, поскольку внутренние границы в шенгенской зоне не закрыты. Правда, посредники предупреждают: если словят, например, с польским приглашением на работу в Германии, могут депортировать. Хотя таких случаев, по их словам, немного. Чтобы не попасться, советуют ехать на автомобиле с номерами той страны ЕС, в которую въезжаете. Или на рейсовом автобусе. 

Чешские визы - 7 тысяч гривен, приглашение в Польшу - 1300 грн

По словам посредников, с которыми пообщалась "Страна", самый популярный и дешевый способ для выезда в Европу - рабочее приглашение. Рабочие визы - надежнее и чуть дороже. Приглашение в Польшу стоит 1300 грн и делается несколько дней,  рабочая виза в Польшу за 10 дней - 2400 гривен, рабочая виза в Чехию - 250 долларов (около 7 тысяч гривен) и оформляется месяц-полтора.

Услуги посредника с оформлением приглашения на работу стоят около 5000 гривен.

Многие делают "липу", хоть божатся, что документы настоящие. 

"Я делаю только настоящие приглашения и визы, от реальных работодателей. Но, поверьте, на венгерской границе пограничники никак не могут проверить, настоящее это приглашение или нет. Смотрят, чтобы был биопаспорт и приглашение (или обычный паспорт и рабочая виза) - это для них основание пропустить украинцы для транзита. У нас не было случаев, чтобы венгры не пропускали с биопаспортом и приглашением. А там уже можно ехать хоть в Германию, хоть в Австрию с Италией", - рассказала нам посредница Ульяна из Ивано-Франковска. 

Как украинцы обходят запрет на въезд в Евросоюз и какие схемы работают

Еще один вариант попасть в ЕС через Венгрию, по словам Ульяны, это сделать бронь в отеле Хорватии или Албании якобы на отдых, а на самом деле свернуть туда, куда надо.

"Но опять же - если человек попадется полиции по дороге, например, в Италии, его могут депортировать", - говорит Ульяна. 

По словам другой посредницы, Надежды из Закарпатья, популярнее всего - чешские приглашения и визы. 

"Просто венгры знают, что украинцы чаще всего подделывают польские приглашения, и могут начаться разные расспросы. На днях, например, в Чопе завернули целый наш рейсовый автобус с пассажирами, которые ехали по биопаспортам и приглашениям. Ситуация каждый день меняется", - говорит Надежда.  

Кстати, как уверяют посредники, венгерские пограничники не требуют разрешения от своей полиции на транзит, как это было еще месяц назад.

Для этого необходимо было заполнить исключительно на венгерском языке и подать электронную заявку. Решение об удовлетворении ходатайства, которое отправляли за двое суток на электронный адрес, указанный в анкете, нужно было показать на границе. За помощь в заполнении таких анкет на венгерском языке посредники просили около 100 евро. 

Впрочем, в посольстве Украины в Венгрии нам заявили, что такие анкеты для пересечения украинско-венгерской границы с целью транзита все еще нужны. Поэтому на всякий случай советуют их оформлять.

Очереди в Чопе и облавы на нелегалов

"Очереди в Чопе - огромные, люди стоят сутками. Это сотни автомобилей, автобусов. Некоторых венгры заворачивают, но это бывает редко", - рассказали "Стране" пограничники на Закарпатья.

Документы, по их словам, проверяют тщательнее и дольше, что также приводит к очередям 

"В связи с эпидемиологической ситуацией венгры внедрили углубленную проверку документов, дающих право на въезд на территорию Венгрии", - сказала нам Елена Трачук, руководитель пресс-службы Чопского пограничного отряда.

Эксперты тем временем советуют оформлять подлинные документы, чтобы избежать возможных проблем в ЕС.

"Нужно иметь реальную причину для въезда и уметь ее подтвердить", - советует Екатерина Кульчицкая из организации "Европа без барьеров".

В самой Европе уже начались облавы на украинских нелегалов, которые проникли по поддельным документам.

Такие рейды устраивает, например, полиция Чехии и ставит запрет на въезд в страны ЕС на год.

По данным посольства Украины в Чехии, в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства "Балкова", "Бела Езова" и "Вышни Лготы" находится около двух сотен украинцев.

Большинство из них были задержаны, поскольку въехали в страну по биометрическому паспорту без разрешения на проживание или отдельных видов чешских виз.

"Большинство подают ходатайства о добровольном возвращении в Украину", - сообщили в посольстве Украины в Чехии.

Львовянка Роксолана рассказала "Стране", как в Чехии неделю назад задержали ее двоюродного брата с женой, который въехал в страну через Венгрию. 

"У брата и его жены были приглашения и тесты на ковид (хотя тесты для транзита не нужны, они из сделали на всякий случай). Но в Чехии их задержала полиция, привезли в отделение, а затем отправили в лагерь для нелегалов, который больше похож на тюрьму. Сделали им там свой тест на коронавирус (украинский не признали) за 1 тыс. 600 чешских крон (2 тыс. грн), плюс они платят за каждый день пребывания в этой тюряге стоит 250 крон (300 грн)", - рассказала нам Роксолана. 

Кстати, по данным сайтов по трудоустройству, украинцы во время эпидемии чаще всего ищут работу в Польше, Чехии и Германии. Среди вакансий - строители, каменщики, сиделки, медсестры и IT-специалисты. В Чехии - водители, швеи и горничные, а Польшу - сезонные работники.   

На сайте Jooble из 8 тысяч вакансий 5,5 тысяч касаются работы в Польше, 254 – в Чехии и 204 – в Германии.

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Теги: news, Новости, Украина, Граница, карантин, схемы, 7dniv, 7dnivinfo  
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