В кровавый цвет под Одессой окрасился Куяльницкий лиман

В Одесской области Куяльницкий лиман в один день радикально поменял цвет.

Вода в нем из голубо-зеленой превратилась в красно-розовую. Необычное природное явление привлекает туристов и любителей селфи. А вот эксперты говорят, что ничего необычного в лимане не произошло - просто совпали несколько обстоятельств.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Это уровень воды, это концентрация соли в лимане и температурный режим. Когда это все совпадает, то микроорганизмы, присутствующие в лимане, получают этот пигмент - у них вырабатывается и цвет розовый", - говорит эколог Сергей Гуцалюк.

Во время спуска к воде под ногами ощущаются комки белой соли, что тоже не часто наблюдается в этих местах. По мнению эксперта берега лимана оказались под слоем соли из-за резкого испарения влаги.

"Как снег. Необычно вообще. Две недели назад я купалась и вообще не было этого белого", - говорит одесситка Анна Домаскина.

Эксперты отмечают, что необычный вид лимана не сулит ничего хорошего, поскольку он очень обмелел, местами уровень воды достигает нескольких сантиметров. По словам экологов, все должны исправить дожди. Тогда соль и розовая вода лимане исчезнут, а полноводным он станет ближе к зиме, когда откроют шлюз с моря и вода потечет в водоемы.