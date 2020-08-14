Обвинения в попытке похитить главаря боевиков СБУ назвала фейком

Служба безопасности Украины опровергла причастность к якобы попытке похитить главаря боевиков на Донбассе с территории России.

Ранее сегодня с таким заявлением выступила Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ отметили, что обнародованная информация является продолжением "цепи обычных фейков российской стороны".

"И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что каждый боевик, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должен понести ответственность.

"И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - добавили в СБУ.