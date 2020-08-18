Встречи с силовыми органами Беларуси требует штаб оппозиции

Координационный совет оппозиции Белоруссии требует немедленной встречи с силовыми органами страны.

Оппозиция хочет обсудить с силовиками требования протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба штаба оппозиции в Telegram.

Оппозиционеры сегодня, 20 августа, направили официальные обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности.

Отметим, координационный совет оппозиции Беларуси начал свое формирование 15 августа. Основой координационного совета стал штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской, к которому присоединились ее сторонники и другие оппозиционеры. Цель координационного совета - мирная передача власти.