Зоны карантина обновила Украина

В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, после перераспределения, в зоны карантина попало больше городов и областей, чем было после прошлого зонирования, которое состоялось 13 августа.
Отметим, что новое зонирование вступит в силу 24 августа.
Красная зона: запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов:
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона: запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений:
- город Ужгород;
- город Ивано-Франковск;
- город Львов;
- город Тернополь;
- город Харьков.
Желтая зона: запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты:
- город Киев;
- город Луцк;
- город Житомир;
- город Борисполь;
- город Одесса;
- город Ровно;
- город Сумы;
- город Хмельницкий.
Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.