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Зоны карантина обновила Украина

В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, после перераспределения, в зоны карантина попало больше городов и областей, чем было после прошлого зонирования, которое состоялось 13 августа.

Отметим, что новое зонирование вступит в силу 24 августа.

Красная зона: запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона: запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений:

  • город Ужгород;
  • город Ивано-Франковск;
  • город Львов;
  • город Тернополь;
  • город Харьков.

Желтая зона: запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты:

  • город Киев;
  • город Луцк;
  • город Житомир;
  • город Борисполь;
  • город Одесса;
  • город Ровно;
  • город Сумы;
  • город Хмельницкий.

Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.

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