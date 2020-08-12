На Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха

Сообщается, что небольшую утечку подтвердили в Роскосмосе.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Ожидается, что завтра экипаж перейдет в модуль "Звезда", чтобы организовать контроль давления в модулях американской NASA.

Также сообщается, что решение было принято совместно с американской стороной.

"В период трехдневного пребывания на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - добавили в "Роскосмосе".

Источники ТАСС отмечают, что одной из возможных причин утечки может быть попадание микрометеорита. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули МКС, чтобы определить, где конкретно падает давление.

Отметим, на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.