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События Сегодня, 21:4738
План закупок на год для армии менее чем на половину выполнило Минобороны

По состоянию на конец июля договоров на поставку вещевого имущества воинским частям Министерством обороны Украины заключено лишь на 48%.

В прошлом году на этот же период их было 88%.

Об этом говорится в расследовании "СтопКора", со ссылкой на ответ Минобороны на информационный запрос.

По данным журналистов, зимнюю форму одежды военнослужащие обычно получают в сентябре-октябре, а ее изготовление и поставку на склады занимает примерно два месяца.

По словам представителя швейной компании, сейчас отсутствуют договоры на верхнюю одежду.

Заметим, что потребности военнослужащим должен обеспечивать Департамент государственных закупок МОУ.

В марте этого года его директора Владимира Гулевича уволили, однако официально на его место так никого и не назначили.

Департаментом уже пол года фактически руководят Игорь Горбенко и председатель Тендерного комитета министерства Ярослав Федорчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце каждого года, в соответствии с законодательством, договоры на поставку тылового обеспечения пролонгируют на первый квартал следующего года.

Дополнительные соглашения обычно подписывали до 15 января. Однако в этом году подписание состоялось 18 февраля.

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Теги: news, новости, Украина, Минобороны, 7dniv, 7dnivinfo, закупка  
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