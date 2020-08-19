Жена Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти ее мужа на лечение в Германию.

По ее словам, уже все готово для экстренной транспортировки.

Об этом говорится в обращении Юлии Навальной, обнародованном на странице Алексея Навального в Twitter.

Как отметила Юлия Навальная, ее мужу необходима помощь врачей из Германии.

"Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия", - говорится в обращении.

Напомним, 20 августа Алесея Навального было госпитализировано в больницу Омска в безсознательном состоянии. После этого Навальный впал в кому. По словам его пресс-секретаря, он был отравлен веществом, которое было подмешано в его чай.