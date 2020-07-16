В закарпатском селе Корытняны сельский председатель начисляет себе по $6000 зарплаты в месяц

В социальной сети фейсбук разыгрался настоящий скандал. Пользователи сообщают, что в Ужгородском районе Закарпатской области в селе Корытняны председатель сельского совета Бадида Игорь Васильевич начисляет себе из бюджета зарплату около 150 тысяч гривен в месяц.

Так например в декабре он получил зарплату 144 тыс грн за 1 месяц. Ссылка на декларацию о доходах:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/7f71583b-cebf-4173-8126-9a169fc0e264

В августе 08.08.2019 - получил зарплату 92 тыс 810 грн за 1 месяц. Ссылка на декларацию о доходах:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/e3582888-b596-422b-8b02-e46f16389222

28.05.2020 - получил зарплату 116 тыс 740 грн за 1 месяц. Ссылка на декларацию о доходах:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/a381fae4-9749-4ba1-a96b-265e979eee19

Минимальная пенсия в настоящее время - 1712 гривен, и этот деятель получает за один месяц столько как 50-80 пенсионеров в Корытнянах!

Для сравнения в соседних европейских странах (Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария) минимальная пенсия в районе 300-500 евро. Старосты сел к примеру в соседней Словакии со всеми надбавками получают зарплату от 1500 до 3200 евро. То есть старосты (головы) в них получают зарплату примерно в 5-6 раз больше минимальной пенсии. Коритнянский сельский голова переплюнул даже словацких старост.

На этом словацком ресурсе https://platstarostu.sk/ каждый может посмотреть зарплату старост Словакии и убедиться в цинизме местного князька.

Более того он умудрился оформить Кинчешское сельское пастбище фактически на себя. Через «пиджаков» - подставных людей, он оформил на своего человека Копчака 8 гектаров земли и уже перевел себе под строительство. Стал владельцем 80-100 отдельных земельных участков и все в одни руки. Стоимость этих участков - 600-900 тысяч долларов.

Так много еще никто не сделал для простого закарпатского села.

Источник