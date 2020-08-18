Заменить бастующих шахтеров украинскими пригрозил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими горняками.

Руководство больше "не будет бегать" за рабочими.

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский", передает БЕЛТА.

По его словам, при необходимости можно привлечь специалистов из других стран. Это касается и шахт "Беларуськалия", где средняя зарплата измеряется тысячами белорусских рублей.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я (даю, - ред.) команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысяч человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - добавил Лукашенко.