Список пляжей где украинцам не стоит купаться

По состоянию на вторую половину августа в Украине не рекомендуется купаться на нескольких пляжах в ряде регионов.
Об этом говорится в сообщении Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Сообщается, что в этом году ведется наблюдение за качеством воды на 88 пляжах - 54 морских и 34 речных.
Список пляжей с отклонениями показателей качества воды:
- Донецкая область
- Мариуполь - городской пляж в районе гостиницы "Турист", пляж "Левобережный", пляжи Приморского района
- пляжи поселков Ялта, Юрьевка и Мелекино
- Запорожская область
- Запорожье - пляж "Правый берег"
- Энергодар - городской пляж "Солнечный"
- Николаев - городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой"
- Одесса - пляжи 13 и 16 станции Большого Фонтана, "Отрада"
- Херсонская область - пляж Геническа
- Киев - пляжи "Золотой", "Центральный", "Предместная слободка", "Детский", "Молодежный", "Венеция", "Веселка", "Галерный", "Черторой", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербный", "Пуща-Водица".
На всех вышеуказанных пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Пробы воды взяты на повторные исследования.