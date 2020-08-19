Прощание с Патоном проходит в Киеве

В Киеве проходит прощание с украинским ученым Героем Украины Борисом Патоном.
Он скончался на 102 году жизни.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На прощание пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава Офиса президента Андрей Ермак и первый президент Украины Леонид Кравчук.
Прощение проходит в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище.
Как сообщили в НАН Украины, у Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы.
Отметим, Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года). После провозглашения независимости Украины стал первым, кого наградили званием Героя Украины.