В Ужгороде ради того чтобы мэр смог сделать PR-фото для соцсети, коммунальщики облили все лавочки и отдыхающих на набережной

Жителей Ужгорода возмутил тот факт, что ради селфи мэра города Богдана Андриева на фоне чистой набережной Независимости, работники коммунальных служб посреди дня - в час пик, начали поливать дорожное полотно и лавочки.

Ужгородцы любят отдохнуть и посидеть на лавочках в тени лип. Особенно здесь много мам с маленькими детьми и людей старшего возраста. Они тут могут укрыться от знойного солнца. Но сегодня произошло что-то невероятное. Около 12 часов дня, впервые за последние 5 лет, на набережную приехала поливающая машина с коммунальщиками. Вслед за ней приехал целый кортеж дорогих автомобилей. Появился мэр Ужгорода и целый пул журналистов. Под прицелами камер работники коммунальных служб начали спехом поливать тротуар. Но вдоль тротуара на лавочках сидели люди. Под струи воды попали и они.

Разгорелся скандал. Пока горожане выясняли отношения с коммунальщиками , Андриев впопыхах дал комментарий журналистам, сделал селфи и быстро уехал. Через 10 минут на странице мэра было опубликовано селфи с набережной и слоган «Пока другие обещают, мы работаем!».

Что и спровоцировало шквал критики ужгородцев на фоне уже и так разгоревшегося скандала, связанного с покупкой семьей мэра местной организации партии «Батькивщина».