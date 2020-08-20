После перелета состояние Навального остается стабильным

Российского оппозиционера Алексея Навального отправили в Германию.

После перелета его состояние остается стабильным.

Об этом сообщает Reuters.

"Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого политика госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую вероятность.