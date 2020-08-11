Расследование по делу похищения Луценко и убийства Вербицкого завершило ГБР

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства Юрия Вербицкого, а также похищения и пыток Игоря Луценко во время событий Революции Достоинства.
После завершения ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт против подозреваемого будет направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи... завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы города Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их подозревают в:
- незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины);
- создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины;
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020).
Один из фигурантов также подозревается в:
- умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);
- истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);
- подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020);
- служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020).
Также в связи с использованием поддельного паспорта и использованием заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более пяти лет скрывался от органа досудебного расследования.
"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Отметим, в январе 2014 года Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.