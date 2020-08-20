Более 600 нарушений с начала перемирия на Донбассе зафиксировало ОБСЕ

С начала перемирия 27 июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Миссия зафиксировала также присутствие людей в вечернее и ночное время в пределах двух участков разведения - Золотое и Петровское.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В Донецкой и Луганской областях зафиксировали 92 взрывы, два неопределенные боеприпасы, шесть осветительных ракет и 534 очереди и выстрелы.

В частности, 20 августа, на Донбассе зафиксировали 153 нарушения прекращения огня, из них - три взрыва. Одновременно в штабе операции Объединенных сил сообщали, что 20 августа боевики дважды открывали огонь.

Данные разнятся потому, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются как один факт нарушения.