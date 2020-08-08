Янтарь с доисторическим насекомым Китаец хотел вывезти из Украины

В Киеве, в международном аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы Украины и таможенники обнаружили почти 1,5 кг янтаря в багаже гражданина Китая.

Среди камней был и редкий, с доисторическим насекомым внутри.

Цена такого камня на черном рынке может достигать примерно 25 000 долларов.

В Киеве, в международном аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы Украины и таможенники обнаружили почти 1,5 кг янтаря в багаже гражданина Китая. Среди камней был и редкий, с доисторическим насекомым внутри. Цена такого камня на черном рынке может достигать примерно 25 000 долларов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Гражданин Китая направлялся на рейс до Минска, янтарь он попытался провезти в своем багаже.

Среди обнаруженного груза был и необычный камень - внутри него находилось древнее насекомое. Такие экземпляры являются достаточно редкими. Их цена может достигать 25 000 долларов. Весь янтарь изъят и отправлен на экспертизу.



