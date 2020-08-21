 

Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу внесла Украина

События Вчера, 20:0765
Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу внесла Украина

Минздрав Украины в субботу, 22 августа, обновил список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса.

Албания и Черногория были перенесены в "красную" зону.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины в соцсети.

В то же время Болгария, Египет, Турция и Хорватия - находятся в "зеленой" зоне.

Также в Госагентстве по туризму напомнили, что после возвращения из отдыха в странах "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Не нужно проводить обсервацию тем лицам, которые прибыли из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на коронавирус методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Кроме того, иностранцы должны обязательно иметь страховой полис, покрывающий затраты на лечение, в случае заражения коронавирусом. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Албания, Черногория, 7dniv, 7dnivinfo, красные, зоны  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Министерство здравоохранения обновило список стран со значительным распространением COVID-19
Министерство здравоохранения обновило список стран со значительным распространением COVID-19
Вчера, 15:29
Украину в
Украину в "красную зону" внесла Словения
21-авг-2020, 11:10
Украина расширила
Украина расширила "красный список" до более 120 стран
1-авг-2020, 14:38
Вернулись в
Вернулись в "красную зону" Албания и Болгария
28-июл-2020, 17:06
Перечень стран
Перечень стран "красной зоны" по COVID-19 обновил Минздрав
26-июн-2020, 18:57

Последние новости

Вчера, 2020-08-22
22:43
Политика
Телефонный разговор с президентом Турции провел Зеленский
21:58
События
Завод "Океан” в Николаеве посетил Вице-премьер
20:09
События
Пьяный водитель мусоровоза в Киеве наехал на мать с ребенком, женщина умерла
20:07
События
Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу внесла Украина
19:59
События
Янтарь с доисторическим насекомым Китаец хотел вывезти из Украины
18:06
События
Почетные наименования присвоены двум бригадам Нацгвардии
18:03
Политика
Еще одну возможную площадку для деоккупации Крыма назвали в МИД
17:57
События
Запретить паломничество хасидов в Умань просит Зеленского Израиль
16:42
События
Войска в полную боевую готовность из-за "напряжения" на внешней границе привел Лукашенко
15:29
События
Министерство здравоохранения обновило список стран со значительным распространением COVID-19
14:01
Политика
Дату встречи советников "нормандской четверки" подтвердил Зеленский
13:49
Политика
Новое интервью дал Зеленский
13:46
События
Более 600 нарушений с начала перемирия на Донбассе зафиксировало ОБСЕ
13:45
События
Расследование по делу похищения Луценко и убийства Вербицкого завершило ГБР
13:43
События
После перелета состояние Навального остается стабильным
13:18
События
В Ужгороде ради того чтобы мэр смог сделать PR-фото для соцсети, коммунальщики облили все лавочки и отдыхающих на набережной
11:29
События
В Берлин прибыл самолет с Навальным
11:20
События
Прощание с Патоном проходит в Киеве
10:25
События
В Украине по состоянию на утро 22 августа 2020 - 102 971 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
09:49
События
В новых выборах в Беларуси если их назначат, Тихановская не будет участвовать

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12747
Как украинцы обходят запрет на въезд в Евросоюз и какие схемы работают1951
В закарпатском селе Корытняны сельский председатель начисляет себе по $6000 зарплаты в месяц1851
Экс-глава разведки Бурба прокомментировал скандал с "наемниками ЧВК"702
Жена Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти ее мужа на лечение в Германию636
Более 100 тысяч случаев коронавируса в Украине по состоянию на утро 21 августа 2020 года467
Прогноз курса доллара до конца года дал Шмыгаль451

Досуг

Что надежнее: электронный ОСАГО или бумажный полис автоцивилки?
Что надежнее: электронный ОСАГО или бумажный полис автоцивилки?
Бумажный вроде бы и привычнее, а электронный удобнее. Какой же все-таки взять?
Вчера, 09:3657
Seadora - высококачественная рыба и морепродукты
Seadora - высококачественная рыба и морепродукты
Полезность употребления рыбы и прочих морепродуктов в пищу трудно переоценить. Прежде всего, это богатейший источник питательных веществ и минералов, в частности, белков, фосфора, калия, кальция и прочих элементов, в которых нуждается наш организм.
21-авг-2020, 17:30101
Разработка веб-сайтов от команды или фрилансера? Помогает разобраться «ItUa»
Разработка веб-сайтов от команды или фрилансера? Помогает разобраться «ItUa»
Иметь собственный сайт для бизнеса – это не роскошь, а необходимость. Если у компании его нет, она не сможет нормально конкурировать на рынке. Поэтому все больше предпринимателей задумываются о собственном ресурсе.
21-авг-2020, 17:1773
Марина Король: «Унікальність факультету МЕВ – у наших студентах, яким викладають провідні науковці»
Марина Король: «Унікальність факультету МЕВ – у наших студентах, яким викладають провідні науковці»
Про секрети привабливості одного з найпрестижніших підрозділів УжНУ розповіла заступниця декана факультету міжнародних економічних відносин з наукової роботи, кандидатка економічних наук, доцентка Марина Король
21-авг-2020, 10:4982
Влияние наркотиков на жизнь человека - есть ли выход?
Влияние наркотиков на жизнь человека - есть ли выход?
Как победить наркозависимость?
20-авг-2020, 18:20149
Ирригатор Oral-B MD20: характеристики и преимущества использования
Ирригатор Oral-B MD20: характеристики и преимущества использования
Тщательный и качественный уход за полостью рта – это залог здоровья не только зубов и десен, но и всего организма в целом. С развитием современных технологий растет количество разнообразных стоматологических девайсов, среди которых особое место занимают ирригаторы.
20-авг-2020, 13:5288

События

Завод "Океан” в Николаеве посетил Вице-премьер
Завод "Океан” в Николаеве посетил Вице-премьер
Олегу Урускому были представлены логистические возможности предприятия
Вчера, 21:5846
Пьяный водитель мусоровоза в Киеве наехал на мать с ребенком, женщина умерла
Пьяный водитель мусоровоза в Киеве наехал на мать с ребенком, женщина умерла
В Киеве на Левобережном массиве нетрезвый водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком, женщина от полученных травм скончалась на месте
Вчера, 20:0952
Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу внесла Украина
Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу внесла Украина
Минздрав Украины в субботу, 22 августа, обновил список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса
Вчера, 20:0766
Янтарь с доисторическим насекомым Китаец хотел вывезти из Украины
Янтарь с доисторическим насекомым Китаец хотел вывезти из Украины
В Киеве, в международном аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы Украины и таможенники обнаружили почти 1,5 кг янтаря в багаже гражданина Китая.
Вчера, 19:5953
Почетные наименования присвоены двум бригадам Нацгвардии
Почетные наименования присвоены двум бригадам Нацгвардии
Почетныеил наименования бригадам присвоил президент Зеленский
Вчера, 18:0668
Запретить паломничество хасидов в Умань просит Зеленского Израиль
Запретить паломничество хасидов в Умань просит Зеленского Израиль
Ежегодно в Украину приезжает 20-50 тысяч хасидов
Вчера, 17:5753
7 Днів