Пьяный водитель мусоровоза в Киеве наехал на мать с ребенком, женщина умерла

В Киеве на Левобережном массиве нетрезвый водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком, женщина от полученных травм скончалась на месте.

Об этом в субботу, 22 августа, передают корреспонденты "Страны" с места происшествия.

Сообщается, что авария произошла около 14:00 на ул. Флоренции, 9.

В результате столкновения с мусоровозом тело женщины протянуло по дороге около семи метров. Ребенок получил травму головы.

"Ребенок госпитализирован в детскую больницу, предположительно - травма головы. К сожалению, его состояние неизвестно", - рассказал "Стране" представитель общественной организации "Автопатруль Майдан" Алексеев Сергей, который находился на месте ДТП.

Также известно, что спустя 2 часа после аварии водитель мусоровоза Scaniа прошел тест на алкогольное опьянение и прибор Drager показал 1,91 промилле. Можно предположить, что на момент совершения наезда на мать с ребенком, в крови водителя было еще больше алкоголя.

Сейчас на месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Позднее преступлению будет дана правовая квалификация согласно УК.