Ситуация с коронавирусом в Киеве очень непростая и тревожная - заявил Кличко

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице тревожная.

Если не придерживаться правил безопасности, жесткий карантин может вернуться.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время срочного пресс-брифинге.

Как отметил Кличко, за минувшие сутки зафиксировано 307 случаев инфекции - наибольшее количество с начала эпидемии

"Я не хочу никого пугать, но ситуация непростая... Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения суровых ограничений и глубокого экономического кризиса", - сказал он.

По его словам, количество больных растет во всех районах столицы. В больницы за один день попало 56 пациентов. Всего в стационарах находится 558 больных.

Кличко призвал киевлян прекратить вести себя, как будто вируса нет. "Если мы не хотим вернуться к строгому карантину, чтобы снова остановился общественный транспорт, закрылись детские сады, а бизнес сидел по домам... будете сознательны и осторожны".