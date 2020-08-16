Массовые митинги против Лукашенко проходят в Беларуси

В воскресенье, 23 августа, в городах Беларуси снова начались массовые демонстрации под названием "Марш новой Беларуси".

На улицы вышли тысячи людей, которые имеют ряд требований.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в Минске акция протеста началась на Площади Независимости около 14:00. На улицах сейчас тысячи людей.

Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:

Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;

Уход президента Александра Лукашенко;

Правосудие над виновными в убийствах и пытках.

В Гродно колонна из более чем 10 тысяч человек идет к площади Ленина.

Армия задерживает журналистов

Корреспондента издания TUT.by в Минске задержали военные. После совещаний в течение нескольких минут его отпустили с приказом не возвращаться, а то задержат окончательно.

"Так мы узнали, что правом на задержание, помимо милиции и других ведомств, теперь обладает еще и армия. В мирное время, не при режиме ЧП", - говорится в сообщении издания.