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События Вчера, 18:5462
Превращать Беларусь во вторую Украину не намерен Евросоюз

Сегодняшний кризис в Беларуси не похож на ситуацию, которая была в Украине в 2013-2014 годах.

Протесты в Украине имели геополитических характер, ведь украинцы делали выбор между Европой и Россией под флагами Евросоюза.

Об этом заявил высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

Как пояснил Боррель, белорусы сейчас не спорят "быть с мамой или папой", а просто требуют гражданских свобод и прав.

"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", - отметил он.

Дипломат добавил, что сегодняшней проблемой белорусов является не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, которые являются основными ценностями Евросоюза, и Европа будет их поддерживать.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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