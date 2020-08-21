Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на сегодня, 23 августа, эпидемические показатели завышены в Киеве и 15 областях Украины.
Соответственно, эти региона пока не могут ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения об эпидемической ситуации в стране.
Согласно данным Минздрава, ослаблять карантин сегодня не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.