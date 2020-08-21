Провокацию вблизи Авдеевки осуществили сегодня боевики

С начала воскресенья, 23 августа, российско-оккупационные силы осуществили одну провокацию в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Оккупанты нарушили тишину вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает командование Объединенных сил на странице в Facebook.

По данным штаба, пророссийские боевики применили стрелковое оружие и подствольные гранатометы.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - объяснили в командовании.

В результате вражеской провокации украинские военные не пострадали.