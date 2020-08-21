Провести референдум по конституции в Беларуси предлагает штаб оппозиции

Член правления координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко предложил провести референдум в стране.

На референдуме хотят поставить вопрос о возвращении к предыдущей редакции конституции Беларуси.

Об этом он заявил, выступая перед протестующими в Минске, передает российское агентство ТАСС.

По словам Латушко, оппозиция выступает за проведение республиканского референдума в стране относительно возвращения к редакции белорусской конституции от 1994 года.

Кроме того, белорусский политик подчеркнул необходимость начала формирования инициативных групп по отзыву всех депутатов парламента Беларуси, а также всех депутатов местных советов.