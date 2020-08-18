В нарушении воздушного пространства Литва в ответ обвинила Беларусь

Власти Литвы заявляют, что белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны.

Это произошло 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

В связи с этим посол Беларуси в Вильнюсе Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста против нарушения государственной границы.

Глава литовского внешнеполитического Линас Линкявичюс заявил, что нарушивший границу вертолет видели участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.

По данным МИД Литвы, границу страны белорусский Ми-24 нарушил возле населенного пункта Мядининкай.