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События Сегодня, 17:4857
Северокорейский лидер Ким Чен Ын впал в кому, а страной руководит его сестра Ким Е Чен

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впал в кому, а страной руководит его сестра Ким Е Чен.

Об этом заявил помощник экс-президента Южной Кореи, пишет издание New York Post.

Уточняется, что южнокорейский чиновник сделал свое заявление после того, как разведке страны стало известно о том, что 33-летняя сестра лидера КНДР является "де-факто заместителем командира", хотя официальных назначений на эту должность не было.

Отмечается, что Ким Чен Ына в этом году видели на публике всего несколько раз после того, как в апреле в СМИ написали, что лидер КНДР находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце, а некоторые даже сообщили о его смерти. 

Вопрос здоровья Чен Ына был поднят, когда лидер КНДР не смог принять участие в церемонии чествования своего деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце Солнца.

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Теги: news, новости, Украина, Ким_Чен_Ын, 7dniv, 7dnivinfo  
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