Провести прозрачное расследование отравления Навального призвала Германия

Клинические данные свидетельствуют о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили.

Германия призывает Россию срочно провести прозрачное расследование этого преступления.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и главы немецкого МИД Хайко Мааса, распространенном в Twitter.

Немецкие политики требуют установить и привлечь к ответственности всех причастных к отравлению Навального.

"Мы надеемся, что господин Навальный сможет полностью восстановиться. Наши наилучшие пожелания также касаются его семьи, которая переживает тяжелое испытание", - добавили Меркель и Маас.

Напомним, 20 августа во время перелета в Москву Навальному стало плохо. Его доставили в больницу Омска, где он впал в кому. Оттуда российского оппозиционера через сутки перевезли в немецкую клинику "Шарите". Окружение Навального уверено, что его отравили.