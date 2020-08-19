Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 августа 2020

В Украине по состоянию на утро 25 августа 2020 - 108 415 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 1658 новых случаев в сутки.

Умерло 2318 человек (25 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 52870 (+346).

До сих пор болеют: 53227.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 13 389 человек инфицированы за все время (+136 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Киев - 12153 (+130).

3. Черновицкая область - 9371 (+204).

3. Ровенская область - 8644 (85).

5. Ивано-Франковская область - 8154 (+179).

6. Харьковская область - 7807 (+173).

7. Закарпатская область - 7063 (+37).

8. Одесская область - 6166 (+112).

9. Волынская область - 5187 (+40).

10. Киевская область - 5115 (90).

11. Тернопольская область - 4923 (+158).

12. Винницкая область - 3649 (25).

13. Житомирская область - 2923 (+59).

14. Днепропетровская область - 2050 (+45).

14. Хмельницкая область - 2047 (+37).

16. Черниговская область - 1552 (32).

17. Запорожская область - 1407 (+30).

18. Черкасская область - 1300 (3).

19. Сумская область - 1246 (+59).

20. Донецкая область - 1238 (1).

21. Николаевская область - 1004 (7).

22. Кировоградская область - 769 (1).

23. Полтавская область - 677 (+14).

24. Херсонская область - 337 (1).

25. Луганская область - 244 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.