Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 августа 2020

В Украине по состоянию на утро 25 августа 2020 - 108 415 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 1658 новых случаев в сутки.
Умерло 2318 человек (25 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 52870 (+346).
До сих пор болеют: 53227.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 13 389 человек инфицированы за все время (+136 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 12153 (+130).
3. Черновицкая область - 9371 (+204).
3. Ровенская область - 8644 (85).
5. Ивано-Франковская область - 8154 (+179).
6. Харьковская область - 7807 (+173).
7. Закарпатская область - 7063 (+37).
8. Одесская область - 6166 (+112).
9. Волынская область - 5187 (+40).
10. Киевская область - 5115 (90).
11. Тернопольская область - 4923 (+158).
12. Винницкая область - 3649 (25).
13. Житомирская область - 2923 (+59).
14. Днепропетровская область - 2050 (+45).
14. Хмельницкая область - 2047 (+37).
16. Черниговская область - 1552 (32).
17. Запорожская область - 1407 (+30).
18. Черкасская область - 1300 (3).
19. Сумская область - 1246 (+59).
20. Донецкая область - 1238 (1).
21. Николаевская область - 1004 (7).
22. Кировоградская область - 769 (1).
23. Полтавская область - 677 (+14).
24. Херсонская область - 337 (1).
25. Луганская область - 244 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.