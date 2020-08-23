Из-за стрельбы полицейских в темнокожего мужчину начались новые беспорядки в США

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) полицейские стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка.

В связи с этим в городе вспыхнули массовые беспорядки, власти ввели комендантский час.

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. После инцидента с полицейскими он был доставлен в госпиталь Милуоки.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомашин. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс, комментируя в Twitter инцидент в Кеноше, отметил, что "расизм - это указание на кризисное состояние общества".

А мэр города Джон Антарамян в ходе пресс-конференции сообщил, что сотрудники полиции, ранившие Блейка и их коллеги не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств.